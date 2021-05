A festa do título do Sporting já lá vai, mas deixou marcas para a vida em alguns sportinguistas que se viram no meio dos confrontos com a Polícia. É o caso de um jovem de 16 anos que, nas celebrações no Marquês, foi apanhado por uma bala de borracha perdida que o atingiu num olho e que pode deixá-lo cego.

