Adepto francês esfaqueado antes do jogo entre AC Milan e PSG

Um adepto do Paris Saint-Germain (PSG) sofreu ferimentos graves após ter sido esfaqueado por em confrontos entre adeptos em Milão, Itália, durante a noite desta segunda-feira, antes do jogo da Liga dos Campeões que opõe o AC Milan ao PSG, informou a polícia italiana, citada pela Reuters.A vítima, um francês de 34 anos, foi esfaqueada duas vezes na perna e levada para o hospital Policlínico de Milão para tratamento, segundo a polícia.O homem foi atacado quando um grupo de adeptos do AC Milan entrou em confronto com adeptos do PSG, pouco depois das 0h00 locais (cerca de 1h00 em Lisboa), na zona dos canais da cidade, conhecida pelos espaços de diversão noturna.Durante os desacatos, dois polícias também ficaram feridos depois de terem batido nos adeptos franceses com bastões, numa tentativa de restabelecer a ordem.Não é a primeira vez que algo do género acontece nas véspera de um jogo de futebol europeu. Em setembro, um adepto do Newcastle, de Inglaterra, foi esfaqueado na cidade naquela cidade italiana, antes do jogo entre o AC Milan e o Newcastle, também para a Liga dos Campeões.O AC Milan recebe esta terça-feira o PSG no estádio San Siro, em jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.