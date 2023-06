Adepto morre após cair de bancada de estádio na Argentina

Um adepto morreu este sábado após cair da bancada do Estádio Monumental, na Argentina, durante o jogo entre o River Plate e o Defensa y Justicia.Pablo Serrano, a vítima mortal, tinha 53 anos e torcia pelo River.O homem "morreu no local devido a um traumatismo muito grave. Caiu de uma altura de cerca de 15 metros, ninguém o empurrou. Não havia nada a fazer. A autópsia dir-nos-á se tinha um ferimento anterior ou se morreu em consequência da queda", pode ler-se num comunicado do clube, citado pelo jornal argentino Olé.O acidente trágico ocorreu aos 25 minutos e a partida teve que ser suspensa.