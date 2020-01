Adepto prometeu correr nu na rua se Weigl assinasse pelo Benfica e... vai cumprir

Costuma dizer-se que há promessas que é melhor não fazer se não for para cumprir. Pois bem, Duarte Mendes, um adepto do Benfica, escreveu no Twitter a 17 de dezembro que ia correr 1 quilómetro nu na rua se Julian Weigl assinasse pelo Benfica.



O médio alemão já fez a sua parte e esta segunda-feira partilhou nas redes sociais a mensagem do adepto, de 19 anos, desafiando-o a cumprir esse desafio.

É nesta fase que Record entra em campo para falar com Duarte, que não vai fugir à responsabilidade.