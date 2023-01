Adepto que agrediu guarda-redes do Arsenal vai responder por três acusações

Um espetador do Tottenham-Arsenal, disputado no domingo, foi acusado de agressão ao guarda-redes dos 'gunners', Aaron Ramsdale, no final da partida da 20ª jornada da I Liga inglesa de futebol, informou esta terça-feira a polícia de Londres.

O indivíduo em causa é Joseph Watts, de 35 anos, residente em Hackney, no norte de Londres, e terá de responder em Tribunal, a 17 de fevereiro, pelas acusações de agressão física, lançamento de objeto para a área de jogo e tentativa de invasão de área adjacente ao relvado, entre uma das balizas e a bancada do estádio do Tottenham.

Após o apito final do árbitro, o guarda-redes do Arsenal virou-se para a zona onde se encontravam os adeptos do Tottenham e beijou ostensivamente o emblema do clube que representa, tendo-se dirigido, de seguida, para a zona por baixo da bancada para recuperar uma garrafa de água.

Nessa altura, um adepto pulou o gradeamento que separa a bancada do terreno de jogo e deu-lhe um chuto nas costas enquanto um segurança o tentava impedir de o fazer, fugindo de imediato para o local onde se encontrava antes.

O Tottenham, ao início da noite, condenou o incidente, prometendo a tomada de uma medida "o mais firme possível" contra o agressor, ao mesmo tempo que a Federação inglesa também "reprovou veementemente" a conduta do adepto dos 'spurs'.