Ex-Presidente da Câmara de Rio Maior é o adepto que foi assistido no jogo entre Casa Pia e Sporting

O jogo esteve interrompido durante cerca de oito minutos, com o homem a sair na ambulância, sendo aplaudido pelo público presente no Estádio Municipal de Rio Maior. Foi levado para o Hospital São José, onde se encontra hospitalizado.O socialista Silvino Sequeira, de 75 anos, governou a Câmara de Rio Maior entre 1989 e 2009. Pelo meio, exerceu o cargo de deputado à Assembleia da República em duas legislaturas diferentes.O ex-autarca, sócio do Sporting há 61 anos, foi responsável pela construção do Complexo Desportivo da cidade do distrito de Santarém, no qual se insere o Estádio Municipal de Rio Maior, local onde se sentiu mal durante a partida entre o Casa Pia e o Sporting.Em 2007, Silvino Sequeira também sofreu um problema cardíaco, segundo contou o próprio, em 2022, ao jornal O Mirante.