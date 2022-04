Adeptos aplaudem Cristiano Ronaldo em homenagem após craque perder o filho. Veja o momento

Cristiano Ronaldo foi aplaudido ao minuto sete do jogo entre o Liverpool e o Manchester United, esta terça-feira, como forma de homenagem ao jogador depois da perda de um dos bebés gémeos que esperava com a namorada, Georgina Rodríguez.A intenão tinha sido avançada pelo clube no site oficial dos Red Devils. "Apesar do Manchester United e do Liverpool terem a maior rivalidade do futebol inglês, há um profundo respeito entre os dois clubes e que será vincado pelos aplausos, ação inicialmente sugerida pelos adeptos do Liverpool", pode ler-se em comunicado.O craque português não marcou presença no jogo, como já tinha sido confirmado, uma vez que está "com os seus entes queridos" refere ainda o clube.