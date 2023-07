Adeptos atacam Luís Castro, que já acertou saída do Botafogo

Os adeptos do Botafogo aproveitaram o jogo com o Magallanes (1-1), na madrugada de sexta-feira, para a Taça Sul-Americana, para criticarem Luís Castro, que decidiu sair para o Al Nassr, que lhe paga 6 milhões de euros por ano.O nome do técnico foi assobiado na apresentação das equipas e foram distribuídas notas falsas de 1 real com a cara do treinador português - algumas delas em que surgia com vestimentas árabes. Foram ainda entoados cânticos ofensivos, como "Luís Castro, vai-te f..., o Botafogo não precisa de você".Ao fim da noite desta sexta-feira em Portugal, o clube brasileiro confirmou oficialmente a saída do técnico.