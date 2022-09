Adeptos Benfiquistas acreditam no título de campeão nacional

A onda vermelha tem vindo a aumentar de mês para mês com a invencibilidade do Benfica, que surge agora como o principal candidato à conquista do título de campeão nacional, revela uma sondagem da Intercampus para o CM e CMTV.





Se, em julho, antes do início do campeonato, o favorito era o FC Porto (20,7 por cento) e o Benfica registava apenas 15,5%, em agosto, as águias duplicaram as preferências e ficaram muito próximas dos dragões (31,2 % para 30,06%). Agora, na sondagem de setembro, o Benfica disparou para 46,4 por cento, enquanto o FC Porto caiu para 22,3% e o Sporting para 11,7%

Mas a euforia encarnada, com 13 vitórias em 13 jogos, não atinge o técnico alemão Roger Schmidt, que, apesar de registar uma subida significativa (8,6% em julho para 22,6%), continua atrás dos rivais Rúben Amorim (Sporting) e Sérgio Conceição (FC Porto).