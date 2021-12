Os adeptos que vão esta sexta-feira assistir ao dérbi na Luz podem aceder à zona restrita do estádio através de uma pulseira. O sistema alternativo visa evitar as filas no controlo da documentação obrigatória para entrar em recintos desportivos.As pessoas com ingresso válido podem comprovar com antecedência que têm o certificado de testagem ou de recuperação (ver Perguntas e Respostas), deslocando-se a vários pontos onde esse procedimento será cumprido.