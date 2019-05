Adeptos da Lazio pegam fogo a carro da polícia antes da final da Taça de Itália

Um carro da polícia foi esta quarta-feira incendiado durante confrontos entre adeptos da Lazio e as forças de segurança antes do início da final da Taça de Itália de futebol, que opõe a equipa da capital e a Atalanta.Além de pegarem fogo à viatura policial, os ultras da Lazio atiraram garrafas, pedras e outros objetos aos agentes nos incidentes que ocorreram nas imediações do Estádio Olímpico de Roma, onde se disputa o jogo decisivo da Taça de Itália, segundo relatou a agência de notícias italiana Ansa, citada pela AP.Os dois polícias que ocupavam a viatura na altura do ataque foram transportados para um hospital devido à inalação de fumo, e um dos agentes também ficou ferido num ouvido.