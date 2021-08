O arranque da Liga marca o regresso do público aos estádios, ainda que de forma condicionada. De acordo com as regras estabelecidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), as bancadas podem acolher 33% da lotação máxima. Os espectadores devem respeitar o distanciamento físico nos espaços interiores e deixar dois lugares vagos entre si, mesmo que sejam familiares. É, também, obrigatório o uso de máscara em todos os locais.







Mas não só. Quem quiser assistir a um jogo de futebol terá de apresentar o certificado digital, que pode ser obtido de três formas: certificado digital de vacinação ou cura, ou certificado de teste negativo, podendo ser PCR, feito 72 horas antes, ou antigénio, nas 48 horas anteriores. Aos clubes compete assegurar pontos de higienização das mãos e garantir a segurança na circulação, com percursos distintos. Estas regras, que vigoraram na final da Supertaça e nos jogos respeitantes à Taça da Liga realizados no último domingo, deverão manter-se até ao final do verão, altura prevista pelo primeiro-ministro, António Costa, para a “libertação total da sociedade”.

33% da lotação permitida nos estádios de futebol FOTO: DR

Ir “mais cedo para os estádios” é a principal recomendação das autoridades policiais. “Há que evitar o aglomerado de adeptos”, reforça, ao CM, o comissário Domingues, da Direção Nacional da PSP, acrescentando que a abertura dos recintos ao público vai implicar “um aumento de efetivos”. “Na prática, regressamos à situação antes da pandemia”, afirma, sublinhando que a limitação de espectadores não interfere na avaliação de risco dos jogos.





“A ponderação do risco é a mesma que fazíamos antes da pandemia, tem a ver com o jogo. Um encontro pode ser de alto risco, mesmo com assistência limitada a 33% da capacidade do estádio”, considera o comissário Domingues, que deixa uma garantia: “A PSP está preparada para enfrentar este novo desafio e empenhada em que tudo decorra dentro da maior normalidade.”