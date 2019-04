Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adeptos do Ajax detidos em Turim por posse de armas

São esperados mais de 2.000 apoiantes da equipa holandesa na partida de terça-feira, em Itália.

20:43

A polícia italiana deteve esta segunda-feira 54 adeptos do Ajax por posse ilegal de armas, na véspera do jogo entre os holandeses e a Juventus, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.



De acordo com as autoridades transalpinas, os adeptos da equipa de Amesterdão, que foram intercetados quando seguiam em autocarros, na periferia de Turim, vão ser escoltados pela polícia para fora do país, na quarta-feira.



As autoridades revelaram ainda que os detidos tinham em sua posse luvas blindadas, protetores de boca e vários tipos de artefactos pirotécnicos.



Na semana passada, antes do jogo da primeira mão, a polícia holandesa deteve dezenas de adeptos da Juventus, por distúrbios numa estação de metro em Amesterdão e posse de objetos perigosos.



São esperados mais de 2.000 adeptos do Ajax na partida de terça-feira, em Turim, que está marcada para as 20h00.



No encontro da primeira mão, em Amesterdão, Ajax e Juventus empataram 1-1, com o português Cristiano Ronaldo a anotar o tento dos italianos, após assistência de João Cancelo, antes de o brasileiro David Neres marcar o golo da igualdade.