Uma multidão de adeptos do Ajax encheu as esplanadas do Terreiro do Paço, em Lisboa, esta quarta-feira, horas antes da partida frente ao Benfica, a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões.Num vídeo publicado por uma página de adeptos do clube holandês, pode ver-se uma enchente de pessoas a cantar músicas de apoio ao Ajax.A partida joga-se às 20h00 desta quarta-feira no Estádio da Luz.