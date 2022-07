O Atlético Madrid defronta esta quarta-feira o Numancia, num jogo de preparação que serviu para uma das claques do clube colchonero deixar expressa a sua opinião a propósito da possível contratação de Cristiano Ronaldo.



"CR7 not welcome", podia ler-se na tarja exibida, o que pode ser traduzido como "CR7 não é bem-vindo".