Adeptos do Atlético de Madrid vandalizam placa de João Félix

Adeptos do Atlético de Madrid vandalizaram a placa de João Félix junto ao estádio do emblema 'colchonero', de acordo com imagens divulgadas esta segunda-feira pelo programa televisivo espanhol El Chiringuito.As imagens mostram os adeptos a cuspirem, a atirarem beatas de cigarros e a pisarem a placa com o nome do futebolista internacional português.O avançado cedido pelo Atlético de Madrid ao Barcelona marcou o golo da vitória dos 'blaugrana' diante dos 'colchoneros' no domingo, na Catalunha.Em setembro, o Atlético de Madrid emprestou João Félix à equipa orientada por Xavi Hernández, sem opção de compra, mas renovou o contrato com o dianteiro por mais duas épocas.