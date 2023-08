Fim da linha para João Félix no Atlético de Madrid. Não é oficial, nem poderia ser desta forma, mas os adeptos colchoneros deixaram claro, na noite da passada segunda-feira, que por eles o jogador português não tem lugar no clube.O jogo com o Granada tinha tudo… para ser explosivo, passe o trocadilho. Era um teste do ‘tribunal’ do Estádio Metropolitano a João Félix, depois de este ter dito que gostaria de jogar no Barcelona.Numa prática corrente do treinador Diego Simeone, os suplentes não utilizados fazem alguns exercícios após o jogo. E foi nessa altura que os adeptos insultaram, novamente num afinado coro, o avançado luso.