Adeptos do Benfica a caminho de Alvalade para o dérbi com o Sporting

Águias e leões defrontam-se esta quarta-feira no Estádio José Alvalade, na segunda mão das meias-finais da Taça.

17:53

Sporting e Benfica defrontam-se esta quarta-feira no Estádio José Alvalade, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, com os 'encarnados' em vantagem para chegar à final, para a qual já se apurou o FC Porto.Depois de o FC Porto eliminar o Sporting de Braga com um 3-0 em casa e um empate a uma bola no segundo jogo, na terça-feira, em Braga, os dois rivais de Lisboa disputam um dérbi (20h45) que decide o outro finalista para a final do Jamor.Os encarnados também já estão a caminho de Alvalade.Equipa de Alvalade a caminho do estádio.Percurso tranquilo das claques do Benfica até Alvalade. A entrada dos adeptos vai ser faseada, com 30 a 40 elementos de cada vez, segundo explicou a subcomissária da PSP.Os adeptos do Benfica já iniciaram o trajeto para o estádio de Alvalade.Acompanhe aqui tudo sobre o dérbi entre Sporting e Benfica. No primeiro jogo, disputado na Luz, em 06 de fevereiro, o brasileiro Gabriel e um autogolo de Tiago Ilori adiantaram as 'águias', mas um livre direto do 'capitão' Bruno Fernandes, já nos últimos 10 minutos do tempo regulamentar, fez o Sporting reentrar nas contas da eliminatória, devido a um golo fora que vale a dobrar se os 'leões' vencerem por 1-0.A favor do Sporting joga a história, que dita um grande domínio sobre o rival lisboeta em jogos caseiros para a Taça, uma vez que à entrada para o 16.º embate somam 12 vitórias, contra três derrotas.Os 'encarnados' não vencem em Alvalade para a Taça desde 1963, quando um golo de José Águas deu um triunfo pela margem mínima, enquanto a última receção aconteceu em 2015/16, ditando uma vitória caseira por 2-1, ainda que só tenha surgido no prolongamento.Ainda assim, os últimos oito dérbis entre as duas equipas não registam qualquer vitória do Sporting, antes quatro triunfos do Benfica e outras tantas igualdades, não conseguindo os 'verdes e brancos' vencer precisamente desde essa quarta eliminatória da Taça em 2015/16.