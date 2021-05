Cerca de duas dezenas de adeptos do Benfica estão este sábado a manifestar-se junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, contra a direção do presidente do clube, Luís Filipe Vieira.



"Resultados são quase secundários", disse ao Correio da Manhã um dos adeptos presente no protesto, que apelou também a eleições "justas" e "antecipadas".

