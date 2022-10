Adeptos do Benfica detidos após desacatos em Braga

Cerca de 39 adeptos benfiquistas foram detidos, ao início desta madrugada de domingo, em Braga, logo após o final do jogo do Benfica em Guimarães.



Os jovens, ao que tudo indica são elementos do grupo dos No Name Boys, afetos ao encarnados,provocaram desacatos na zona histórica da cidade dos Arcebispos.





Os benfiquistas acabaram por se encolveram-se em confrontos com os elementos da PSP que foram acionados para a ocorrência. Os adeptos do Benfica Foram encostados à parede para serem revistados. Foram depois encaminhados para o comando da PSP de Braga. A autoridade reforçou o dispositivo mobilizado para a ocorrência.Num comunicado, o Comando Distrital de Braga da PSP disse que, perto das 23h45, foram registadas "deflagrações de engenhos pirotécnicos levadas a efeito por um grupo substancial de jovens vestidos de negro, enquanto entoavam cânticos".

O incidente "causou alarme e pânico nas pessoas que frequentavam os espaços de lazer" do centro histórico da cidade de Braga, referiu o comunicado.

A PSP lançou uma intervenção policial, através de agentes que se encontravam em Braga, "reforçados por outros que se deslocaram de Guimarães".

Nos vídeos a que a CMTV teve acesso, os elementos Benfiquistas foram escoltados por forças de intervenção rápida, com as mãos na cabeça. Foram levados, num cordão de segurança para o comando metropolitano, para serem identificados.