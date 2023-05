Adeptos do Benfica eufóricos com o título no pensamento

Uma autêntica romaria à Luz. Mais de 60 mil pessoas assistiram ontem no estádio ao jogo entre Benfica e Sp. Braga, na sua maioria afetas ao clube da casa.Horas antes do jogo, era já percetível o que ia no pensamento dos adeptos benfiquistas: a conquista do 38.º campeonato. Apesar de uma fase negra em abril, com derrotas em duas jornadas seguidas com FC Porto (em plena Luz) e D. Chaves, as vitórias recentes com Estoril e Gil Vicente e os quatro pontos de vantagem para a equipa portista (antes do jogo) devolveram a confiança.A euforia era evidente e transbordou com o golo de Rafa.O inferno da Luz voltou a evidenciar a sua chama e, nos instantes finais, ‘espicaçados’ por Luisão, os adeptos deram largas à sua alegria.