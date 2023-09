Adeptos do Benfica provocam portistas com tarja na Reboleira

Vários adeptos do Benfica subiram ao topo de um prédio, junto ao Estádio José Gomes, na Reboleira, e expuseram uma tarja alusiva à conquista do 38.º título dos encarnados, durante o Estrela da Amadora-Porto, a contar para a quinta jornada da I Liga Portuguesa de futebol, que aconteceu na noite de sexta-feira.Ainda decorria a primeira parte do encontro quando os benfiquistas apareceram no topo de um prédio com tochas e com uma tarja que dizia: "CAMP38ES".O gesto não agradou os adeptos do FC Porto presentes no estádio, que responderam com cânticos contra os encarnados. O FC Porto ganhou o encontro na Reboleira, por 1-0, e lidera a liga de forma isolada, à condição.