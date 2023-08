Adeptos do Braga recebem jogadores com euforia no aeroporto do Porto

Cerca de três centenas de adeptos do Sporting de Braga receberam a equipa, em apoteose, esta tarde de quarta-feira, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.Os bracarenses viajaram desde a Grécia, onde, esta terça-feira, garantiu a passagem da equipa, diante do Panathinaikos, à fase de grupos da Liga dos Campeões. Os guerreiros do Minho garantiram, também, um encaixe financeiro de 29 milhões de Euros.Depois de terem vencido (2-1), na primeira mão do Play-off, em Braga, os arsenalistas venceram na Grécia graças a um golo solitário (83’) de Bruma.