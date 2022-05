"Fica, fica.” Assim se pode resumir os muitos cânticos entoados este domingo de madrugada pelos adeptos do FC Porto na festa do título. Sérgio Conceição foi uma das grandes estrelas das celebrações junto ao Estádio do Dragão, com os aficionados portistas a entrarem em loucura quando foi chamado ao coreto para se juntar ao plantel campeão.









