Adeptos do Santos incendeiam carro de jogador após descida inédita de divisão

A descida do Santos ao segundo escalão, o que acontece pela primeira vez na história do clube, provocou uma onda de violência na cidade do estado de São Paulo.









Conhecido mundialmente por ter sido o clube onde jogou Pelé e mais tarde Neymar, o Santos perdeu com o Fortaleza (2-1) na última ronda do Brasileirão. Situação que provocou a ira dos adeptos. Logo após o final do jogo, houve desacatos junto ao Estádio Vila Belmiro e vários carros foram incendiados, entre eles o de um jogador, o avançado colombiano Stiven Mendoza. Também um autocarro ardeu.