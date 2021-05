Adeptos do Sporting em confrontos com a PSP durante festejos em Lisboa

O comissário da Polícia de Segurança Pública de Lisboa, Artur Serafim, explicou, à rádio Observador, que durante os festejos dos adeptos do Sporting à chegada do autocarro à cidade foi necessária a intervenção da PSP devido a atitudes "agressivas" por parte dos adeptos aos agentes.

O comissário referiu ainda que houve "necessidade de desmobilizar os adeptos e nessa altura a polícia foi alvo de arremesso de algumas pedras e alguma pirotecnia". No entanto não há registo de detidos.





A PSP vai relatar os incidentes ao MInistério Público.



Os adeptos receberam os atletas do Sporting com euforia junto ao Estádio de Alvalade depois da equipa vencer em Vila do Conde com golaço de Paulinho e garantir a entrada direta na Champions.