Adeptos do Sporting pintam Portugal de verde. Veja as imagens

Lisboa concentrou os festejos do título. Adeptos de toda a área metropolitana convergiram para o coração da capital, aguardando pacientemente a chegada do autocarro dos campeões, saudados ao longo de todo o percurso entre Alvalade e o Marquês de Pombal.Mas houve festa leonina em todo o País e um pouco por todo o Mundo, 19 anos depois."Queria dar os meus parabéns ao Sporting pela vitória na Liga, que tem um sabor maior certamente para os sportinguistas"."Felicito o Sporting pelo título de campeão nacional de futebol nesta época difícil"."Viveram-se tempos muito difíceis no clube mas já passou. A conquista foi um autêntico milagre"."Mais do que merecido. Suado, dedicado e com uma união tremenda"."Felicitações ao clube pelo campeonato! Um abraço de golo para todos os leões".