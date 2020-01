Adeptos do V. Guimarães que invadiram relvado durante jogo com FC Porto proibidos de entrar em recintos desportivos

Dois adeptos que na quarta-feira invadiram o relvado durante o jogo de futebol, em Braga, entre o Vitória de Guimarães e o FC Porto ficaram proibidos de aceder a recintos proibidos durante um ano, anunciou esta quinta-feira a PSP.

Em comunicado, a PSP acrescenta que cada um terá ainda de pagar 200 euros a uma instituição de solidariedade social.

Segundo a PSP, estas foram as injunções propostas pelo Ministério Público para a suspensão provisória dos processos dos adeptos.

Os adeptos, de 21 e 33 anos e afetos ao Vitória, foram detidos no Estádio Municipal de Braga, por invasão do recinto, quando aquele clube e o FC Porto disputavam a segunda meia-final da Taça da Liga. A invasão aconteceu após o golo de Tapsoba. Os dragões acabariam por vencer a partida por 2-1, a contar para as meias-finais da Taça da Liga.

A situação ocorreu nos festejos do tento inaugural do encontro. Os apoiantes vitorianos foram presentes a tribunal e o Ministério Público propôs, para cada um deles, "a suspensão provisória do processo e a proibição pelo período de 1 ano de acesso a recintos desportivos, bem como o pagamento de 200 euros a uma Instituição de Solidariedade Social".