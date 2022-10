Adeptos envolvem-se em confrontos antes do Famalicão-Boavista

Vários adeptos envolveram-se em desacatos na noite deste domingo, na rotunda D.Sancho I, com cadeiras da esplanada de um café a serem arremessadas, no centro de Vila Nova de Famalicão, antes do jogo frente ao Boavista.O incidente envolverá 'casuals' e foi registado a cerca de 300 metros do estádio onde esta noite decorre o jogo de futebol.A PSP chegou rapidamente e dispersou o grupo.teve acesso às imagens que mostram o confronto que envolveu dezenas de pessoas e a chegada das equipas da polícia.Ainda não foi possível apurar se se tratam de adeptos apenas de uma equipa ou se de ambas.