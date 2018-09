Quatro adeptos feridos após bancada ceder em jogo da I Liga espanhola

Vítimas foram retiradas do Estádio de maca.

18:58

Eibar, Espanha, cedeu este sábado durante o jogo entre o Eibar e o Sevilha e feriu, pelo menos, quatro adeptos, segundo avança o jornal espanhol El Mundo.



Y después del gol del Sevilla... se cae la grada visitante en Ipurua. Literal. #EibarSevilla #Eibar pic.twitter.com/9m2fKD8SqA — Joseal (@navaridas) September 29, 2018

EN DIRECTO #EibarSevilla | Madre mía... Se cae la grada de Ipurua durante la celebración de Banega, varios aficionados caen al césped... por suerte, parece que no ocurre nada grave https://t.co/XfRjznaS4p pic.twitter.com/lpCUr3pzMB — MARCA (@marca) September 29, 2018

Retiran a dos aficionados en camilla tras la avalancha en Ipurúa. El partido se reanuda. Minuto 65, Eibar 0-2 Sevilla. #LaLiga pic.twitter.com/6vKqf7KoWg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 29, 2018

Uma bancada do Estádio Municipal de Ipurua, emO momento aconteceu quando os adeptos celeravam o segundo golo do Sevilha, marcado por Banega, quando a estrutura cedeu.O jogo foi interrompido durante sete minutos e prestada assistência às vítimas. Duas delas foram retiradas do estádio de maca.A gravidade dos ferimentos, segundo a Marca, é, para já, desconhecida.