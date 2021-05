Adeptos ingleses envolvem-se em confrontos e lançam caos no Porto. PSP foi obrigada a intervir

A primeira noite de presença de adeptos ingleses na cidade do Porto, tendo em vista a final da Liga dos Campeões de sábado, ficou já marcada por desacatos nas ruas da Invicta e até confrontos entre alguns adeptos de Chelsea e Man. City. A situação, refira-se, foi prontamente alvo de intervenção policial.Imagens mostram o caos que os ingleses criaram na cidade. Ao que o CM apurou, a PSP foi obrigada a intrevir e a fechar os bares na zona da Ribeira, onde desde a tarde se concentraram centenas de adeptos do Chelsea e Man. City.O jogo tem hora marcada para as 20h00 deste sábado.