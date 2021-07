Adeptos ingleses saem em defesa de Rashford e criam mural de homenagem ao jogador

Marcus Rashford, um dos jogadores ingleses alvo de comentários racistas durante a final do Euro 2020, tem recebido mensagens de apoio dos fãs



Os adeptos ingleses recorreram a um mural na cidade natal do avançado, em Withington, Manchester, no Reino Unido, onde deixaram mensagens de apoio ao jogador.

"Vocês estiveram lá para nós, agora é a nossa vez" foi apenas uma das mensagens deixadas no mural, onde não faltaram corações cor de rosa e até a palavra "herói".



Rashford, de 23 anos, Jadon Sancho, de 21, e Bukayo Saka, de 19, foram alvo de comentários racistas após terem falhado os penáltis na final da competição frente a Itália, que se sagrou campeã europeia.

Rashford partilhou nas redes sociais várias fotografias de cartas de crianças, que diziam estar orgulhosas dele.