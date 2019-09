Adeptos leoninos exigem demissão de Frederico Varandas

O presidente leonino está a ser contestado pelos maus resultados dos últimos jogos e os adeptos não perdoam exigindo mesmo a demissão de Varandas.







O Sporting perdeu esta segunda-feira em casa frente ao Famalicão o que provocou tensão no final da partida em Alvalade.Os adeptos leoninos quiseram demonstrar o seu descontentamento e além dos assobios, lenços brancos e uma tentativa dos membros das claques de forçarem a entrada para as garagens do estádio houve ainda gritos contra Frederico Varandas.