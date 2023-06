Os adeptos leoninos invadiram as redes sociais de Hugo Ekitike para o convencer a aceitar o empréstimo do PSG ao Sporting.



O avançado francês de 20 anos está a cumprir um período de férias na Tanzânia e colocou diversas fotos nas redes sociais, com os adeptos leoninos a fazerem um apelo: "Vem para o Sporting.









