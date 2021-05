Sem “limitação de circulação dos adeptos” ingleses, a PSP do Porto está a preparar uma “robusta operação de segurança” para a final da Liga dos Campeões de futebol que se joga este sábado, às 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto. A PSP sugeriu que os adeptos das duas equipas inglesas - que esta quinta-feira começaram a chegar em grande número à cidade em 15 ...