Adeptos pedem Jesus na seleção brasileira

Depois da derrota (0-1) frente à Argentina, os adeptos brasileiros perderam a paciência com Tite e muitos pedem o treinador do Flamengo, Jorge Jesus, na seleção."Será que o telefone de Jesus pode tocar?", "Podem pedir-lhe para treinar a seleção?", "Só um homem pode salvar a seleção e esse homem é Jesus", lê-se em comentários no Twitter, numa altura em que a canarinha já não vence há cinco encontros.Entretanto, o Flamengo joga este domingo (19h00) em casa do Grêmio, na 34ª jornada do Brasileirão. Jesus não conta com Bruno Henrique, Arão e Gerson, todos suspensos, e ainda Marí e Vitinho, lesionados.O clube carioca joga a final da Libertadores, frente ao River Plate, no próximo sábado.