Adeptos preparam Estádio do Dragão e ruas da Invicta para festa do título do FC Porto

O FC Porto recebe esta noite de quarta-feira o Sporting, num jogo onde poderá sagrar-se campeão.A um ponto de se tornarem campeões nacionais de futebol, aos dragões basta-lhes o empate no clássico desta noite. No entanto, a equipa de Sérgio Conceição não esconde que vai à procura da da dupla vitória (jogo e campeonato) em casa.Durante a tarde, os adeptos já começaram a 'decorar' a cidade Invicta na esperança que os festejos se façam ao apito final da partida com os verdes e brancos, que tem lugar no Estádio do Dragão, a partir das 21h30.- 'Dragões juntos'O FC Porto preparou um vídeo motivacional no dia de clássico. No vídeo, aparecem as vozes do treinador Sérgio Conceição, assim como a dos jogadores Alez Telles, Pepe, Danilo Pereira, Corona e Fábio Silva.- Adeptos do FC Porto decoram a cidade para receber o próximo campeão nacional. A fachada de um prédio perto do Estádio do Dragão está agora com uma faixa do FC Porto e outra afeta aos Super Dragões.Com recurso a uma grua, os adeptos conseguiram levar o material para aquele local como forma de apoio à equipa.Estádio do Dragão decorado a rigor para a festa do título do FC PortoFernando Madureira, líder da claque 'Super Dragões', revelou as imagens do Estádio do Dragão, no Porto, onde já começa a ser prepada a festa do título do FC Porto.