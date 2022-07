Seis em cada dez portugueses apoiam mais do que um clube de futebol. Esta é uma das principais conclusões do primeiro barómetro realizado pelo Observatório do Futebol, uma iniciativa da Liga de Clubes em parceria com outras organizações, como o Instituto Português do Marketing.





Segundo este estudo, a maioria dos portugueses justificam o facto de ‘puxarem’ por mais do que uma equipa com a ligação geográfica (são do clube da terra natal) ou com a tradição familiar. Aliás, a família é de longe o motivo principal (58%) para a escolha do clube predileto, com uma influência muito superior à dos amigos (5%) ou o número de títulos ganhos (2%). Curiosamente, apenas 23% dos inquiridos assumem ser de um clube por opção própria.

Relacionamento dos adeptos com os clubes de futebol







Para a Liga, um dos dados mais preocupantes é o baixo nível de associativismo comprovado por este barómetro. Menos de um terço dos portugueses são sócios daquele que apontam como o clube principal. E mesmo na franja de indivíduos que declara ter um alto interesse pela sua equipa, a percentagem de associados não vai além de 49%. Também por isso, apenas 25% dos adeptos vão com frequência ver jogos ao estádio.