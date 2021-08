Este domingo foi “histórico” para o futebol português, com o regresso generalizado dos adeptos às bancadas. Sete jogos da 2ª fase da Taça da Liga contaram com público e o balanço foi positivo. “Esta é a prova de que os clubes estavam prontos para este regresso. As equipas tiveram tempo para se preparar para este dia histórico em que voltámos a ter o colorido nas bancadas. Estávamos todos preparados, à espera”, afirmou Sónia Carneiro, da Liga Portugal.









Já sobre o campeonato e a II Liga, que arrancam a partir de sexta-feira, a responsável desejou que sejam pautados pela competitividade e “fair-play”.

Depois do P. Ferreira se ter apurado na sexta-feira, este domingo ficaram definidos os restantes sete clubes (ver infografia) que seguem em frente na prova e que se juntam a Sp. Braga, Benfica, FC Porto e Sporting (atual detentor do troféu) na fase de grupos, a partir de setembro.