Adeptos só voltam aos estádios com a pandemia controlada

Enquanto a pandemia provocada pela Covid-19 não estiver controlada, "os adeptos não se mostram dispostos a arriscar o regresso às bancadas dos estádio de futebol". A opinião é de Martha Gens, presidente da Associação Portuguesa de Defesa dos Adeptos.A responsável diz que a discussão sobre o reatamento das competições durante o estado de emergência "não tem justificação". "Isso não faz sentido enquanto as autoridades não manifestarem uma decisão de regresso à normalidade", refere Martha Gens em declarações prestadas à agência Lusa."Não podemos expor os jogadores, os adeptos e todos os agentes a determinados riscos para fingir que está tudo bem. Falar no regresso das competições neste momento é viver numa 'bolha', completamente alheados da realidade", acrescenta.Martha Gens relembra ainda que os adeptos têm direito a ser ouvidos no processo de regresso do futebol. Evoca também os direitos de quem tem bilhetes de época comprados em caso de cancelamentos e diz que é preferível esperar a ter jogos à porta fechada.Mikel Agu, futebolista do V. Guimarães, acredita que "o vírus não vai passar em dois ou três meses, dependendo do que as autoridades de saúde sabem". Numa videoconferência promovida, esta segunda-feira, pelos vimaranenses, o médio admitiu que, caso se verifique o regresso aos treinos e à competição, será difícil ter público nos estádios. "E o futebol sem adeptos é como um treino. Não vai ser muito interessante fazer os jogos em casa sem adeptos", confessou o ex-jogador do FC Porto e V. Setúbal, que assumiu o desejo de ver a I Liga concluída.