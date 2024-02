Adiada leitura de acórdão do processo em que César Boaventura é arguido

Foi adiada, esta tarde de quarta-feira, a leitura do acórdão, por alterações não substanciais à acusação pública, do processo em que o conhecido empresário de futebol César Boaventura está a ser julgado, no tribunal de Matosinhos, pela suspeita de ter tentado aliciar, em 2016, jogadores do Rio Ave e do Marítimo para perderem os respectivos jogos com o Benfica.Segundo a acusação do Ministério Público, o aliciamento de César Boaventura a quatro jogadores de futebol, em vésperas de jogos das respetivas equipas, contra o Benfica, ocorreu na parte final da época 2015/2016.O empresário terá abordado os jogadores Cássio, Marcelo e Lionn, do Rio Ave, e Salin, do Marítimo, prometendo milhares de euros (entre 60 mil e 100 mil euros) e contratos milionários (300 mil euros) em clubes no estrangeiro a troco de facilitarem a vitória do Benfica.O Benfica não é visado neste processo porque os magistrados entenderam que César Boaventura não estava mandatado pelo clube da Luz para corromper os jogadores de forma a condicionarem o resultado nos respetivos jogos. Razão pela qual foi proferido o arquivamento no respetivo despacho de acusação.Nessa época, o Benfica conquistou o título nacional.