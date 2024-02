Adiado julgamento de 'Macaco', 'Polaco' e outros 7 acusados de agressões contra rivais do Benfica

Iria decorrer esta terça-feira, no Tribunal do Bolhão, no Porto, mais uma sessão do julgamento do caso em que Fernando Madureira, Hugo 'Polaco' e outros sete são arguidos por agressões aos rivais do Benfica e agentes policiais, em 2018 , antes de um jogo de hóquei em patins em que FC Porto e Benfica se iam defrontar.Hugo ‘Polaco’, que está em prisão preventiva, não quis assistir ao julgamento por videoconferência e a sessão foi adiada para 14 e 18 março.