O Benfica vai adiantar 34% da receita líquida da venda de Gonçalo Ramos, ou seja 20 milhões de euros. Essa verba será integralmente aplicada no pagamento do valor fixo da compra de Arthur Cabral à Fiorentina.



Ao contrário do que se esperava, o PSG não paga uma taxa pelo empréstimo até ao fim da época por Gonçalo Ramos.









