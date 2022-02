São cada vez mais as vozes na Luz a afirmar que boa parte do insucesso atual do Benfica se deve à inexperiência da equipa técnica de Nélson Veríssimo, apurou o CM. Aos adjuntos escolhidos pelo treinador é apontada a falta de pedalada para a exigência não só do campeonato, mas sobretudo da Champions. Há mesmo quem antecipe o risco de “descalabro” frente ao Ajax, nos oitavos de final da prova da UEFA.