São vários os administradores da SAD do FC Porto que são alvos na Operação Cartão Azul, por suspeita de terem inflacionado comissões para ganharem dinheiro e os lucros reverterem nas suas próprias esferas pessoais. Para além de Pinto da Costa, presidente dos azuis-e-brancos, as mesmas suspeitas recaem sobre Fernando Gomes e Adelino Caldeira - o primeiro, além de gestor portista é também ex-presidente da Câmara do Porto e ex-ministro socialista;