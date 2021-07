Administrador da SAD do Benfica Miguel Moreira suspeito de fraude fiscal na Operação Saco Azul

Miguel Moreira, administrador da SAD do Benfica, é suspeito de fraude fiscal na Operação Saco Azul.



A informação é avançada pelo Expresso, que cita fonte judicial. Os investigadores desta operação acreditam que o Benfica desviou 80% do valor pago a uma empresa informática para um saco azul. A finalidade do dinheiro não é ainda conhecida.

O Ministério Público e a Polícia Judiciária suspeitam que, do total de 1,8 milhões de euros pagos pelo Benfica à empresa Questão Flexível por, 1,4 milhões de euros em dinheiro vivo terão sido entregues a Miguel Moreira, arguido no processo pelos crimes de branqueamento de capitais e fraude fiscal.