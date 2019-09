Administradores da SAD do Sporting vão abdicar de aumento nas remunerações

O vice-presidente do Sporting Francisco Salgado Zenha revelou hoje que os administradores da SAD vão abdicar, esta época, do aumento das remunerações que vai ser proposto em Assembleia-Geral (AG) da sociedade, na terça-feira."O clube vai aceitar a proposta, mas o conselho de administração vai abdicar neste momento. Não vai receber nem mais um cêntimo do que no ano passado. Temos de ser coerentes, é preciso que haja ajustamentos nos bastidores, mas não queremos passar a imagem de que estamos aqui por dinheiro", afirmou, em entrevista à Rádio Observador.O vice-presidente e responsável pela área financeira dos 'leões' explicou que existe "uma comissão acionista independente", que analisa e propõe o valor dos "salários de todos os colaboradores e não só da administração", uma vez que o objetivo passa por "profissionalizar a estrutura"."Nós não estamos aqui por dinheiro, quero salientar que recebemos menos do que o conselho de administração anterior. Abdicámos do prémio variável, que não fazia sentido nenhum", adiantou Salgado Zenha.O 'vice' sportinguista vincou esta posição, considerando que "não fazia sentido nenhum receber os mesmos valores que os jogadores de futebol"."O que acontecia com o conselho de administração anterior é que recebia o mesmo que o Bruno Fernandes. Ou seja, nós, no ano passado, poderíamos ter recebido o mesmo variável que o Bruno Fernandes, mas não achámos que isso fizesse sentido. Abdicámos", disse.