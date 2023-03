Os administradores da SAD do FC Porto receberam 2,967 milhões de euros em salários entre julho e dezembro de 2022. É um aumento de 157% face aos 1,151 milhões de euros auferidos no período homólogo.



O relatório e contas portista do 1.º semestre da época não dá uma explicação específica para a subida da remuneração de Pinto da Costa e dos seus pares.









