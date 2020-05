Adversários do Benfica têm mais descanso do que os adversários do FC Porto

Segundo o calendário para as últimas 10 jornadas, os adversários do Porto têm um total de 36 dias de descanso, antes dos jogos com os dragões, enquanto os adversários do Benfica vão descansar, no total, 43 dias, antes dos jogos com os encarnados.

Além disso, o FC Porto nunca tem menos dias de descanso do que os respetivos adversários, algo que vai acontecer ao Benfica 4 vezes na reta final do campeonato.