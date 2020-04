Adversários em campo juntos para ajudar outros futebolistas

A pandemia juntou adversários em campo numa missão de solidariedade que permite a ajuda a outros futebolistas que atravessam uma grave crise financeira fruto da falta de pagamento dos clubes do Campeonato de Portugal. O movimento já começou a distribuir alimentos a quem mais precisa.Ibra, capitão do Real Sport Clube, e Hugo Machado, do Loures, uniram-se para apoiar outros futebolistas. Uma conversa de amigos transformou-se num movimento pujante, com outros jogadores a associarem-se à iniciativa. "Falei com o Hugo sobre esta situação da pandemia. Percebemos que nós estávamos bem, mas levantámos a questão se os outros jogadores do nosso campeonato também se encontravam na mesma situação e concluímos que não. Há jogadores que estão a passar mal, os clubes não pagam e alguns até passam fome", explicou aoIbra.Em poucas horas o movimento ganhou força. Muitos jogadores disponibilizaram-se a apoiar a iniciativa e ontem futebolistas do Sacavenense, Olímpico do Montijo e Águeda já foram ajudados.Os jogadores necessitados temem represálias dos clubes. É o que acontece, por exemplo, no Olímpico do Montijo: os quatro futebolistas estrangeiros que passam por dificuldades, como ojá noticiara, preferiram manter o anonimato. Mas o capitão de equipa, Marcelo, deu a cara por eles, fazendo questão de "agradecer esta iniciativa" levada a cabo por outros atletas. "Há situações complicadas, com alguns problemas de fome. A nossa claque também já ajudou e vamos conseguindo ultrapassar estas dificuldades", acrescentou.